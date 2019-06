Tim Cook mantém colocação (ruim) no ranking de CEOs da Glassdoor

Todos os anos, o site de empregos Glassdoor faz um levantamento entre seus próprios (e muitos) usuários para determinar quais são os CEOs mais benquistos entre os funcionários de cada empresa. Tim Cook é presença constante na lista, mas sua posição vinha caindo a cada ano: de um excelente 8º lugar em 2016, o executivo caiu para 53º em 2017 e afundou mais ainda para o 96º lugar no ano passado.

À época, comentamos que, se Cook continuasse nessa espiral descendente, logo ele deixaria de aparecer no ranking. Bom, não foi o caso: em 2019, ele manteve a 96ª colocação entre os CEOs mais bem avaliados pelos seus subordinados.

Mesmo com a colocação ruim, Cook foi aprovado por 91% dos funcionários da Apple — mesmo índice do ano passado. Em 2016, quando conquistou sua melhor posição na pesquisa, o CEO tinha um índice de aprovação de 96% (ou seja, uma queda de cinco pontos percentuais, o que não chega a ser um desastre). A média de aprovação de CEOs entre todas as empresas analisadas pela Glassdoor é de 67%.

Assim ficou o Top 10 da Glassdoor em 2019:

Eric S. Yuan – Zoom Video Communications – 99% de aprovação Michael F. Mahoney – Boston Scientific – 99% de aprovação Daniel Springer – DocuSign – 99% de aprovação Lynsi Snyder – In-N-Out Burger – 99% de aprovação James Downing – St. Jude Children’s Research Hospital – 98% de aprovação Corey Schiller e Asher Raphael – Power Home Remodeling – 98% de aprovação Charles C. Butt – H E B – 98% de aprovação Jeff Weiner – LinkedIn – 97% de aprovação Colleen Wegman – Wegmans Food Markets – 97% de aprovação Marc Benioff – Salesforce – 97% de aprovação

Entre outros CEOs da área de tecnologia destacados no levantamento, temos Shantanu Narayen (da Adobe; 13º lugar; 96%), Mark Zuckerberg (do Facebook; 16º; 96%), Satya Nadella (da Microsoft; 20º; 96%), Sundar Pichai (do Google; 45º; 94%), Elon Musk (da SpaceX; 49º; 94%) e Dion Weisler (da HP; 70º; 92%).

via Apple World Today