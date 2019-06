App Store abocanhou 64% do total gasto em lojas de aplicativos no começo do ano

Trimestralmente, a firma de análise Sensor Tower investiga o consumo de aplicativos nas duas maiores lojas do mundo, a App Store e o Google Play. Na pesquisa mais recente, publicada ontem, a empresa verificou que os 100 maiores apps de ambas as plataformas geraram uma receita de US$130,4 milhões durante os três primeiros meses deste ano.

Na loja de apps da Apple, especificamente, os gastos com apps foram 65% maiores do que aqueles registrados na plataforma do Google; as receitas médias brutas ficaram em US$83,8 milhões (App Store) e US$51 milhões (Google Play).

A Sensor Tower comparou, ainda, os dados com os gastos na App Store e no Google Play desde 2014, apontando que a receita obtida no último trimestre foi 285% maior que a média de US$33,9 milhões gastos pelos consumidores com os maiores apps dessas plataformas.

Enquanto na loja da Maçã esse aumento foi de 291%, o Google Play viu um aumento nos gastos com os apps do Top 100 de 289% nos últimos 5 anos. Quanto à CAGR , as taxas de crescimento dessas lojas ficaram ainda mais próximas: cerca de 31,3% para a App Store e 31,2% pro Google Play.

Analisando tipos específicos de aplicativos — excluindo jogos —, a receita com apps em geral apresenta uma diferença muito maior entre as lojas, com o gasto médio na App Store atingindo US$23,3 milhões, cerca de 232% maior do que os US$7 milhões gastos no Google Play.

Quanto aos gastos com jogos, os quais são os principais geradores de receita, essa disparidade entre a App Store e o Google Play fica (bem) menor: cerca de 48%. Notadamente, os gastos com jogos atingiram US$70 milhões na plataforma da Apple e US$48 milhões na do Google.

Ainda que a App Store siga como a loja que oferece o melhor retorno financeiro para os desenvolvedores, isso poderá mudar. Segundo a firma, a receita média dos desenvolvedores dos maiores apps no Google Play aumentou 12,6% em relação ao ano passado, contra 9,8% na App Store.

via AppleInsider