Apple já é a quarta maior empresa de jogos do mundo — acima até da Nintendo

Quando a App Store surgiu, há quase 11 anos, ninguém previa a magnitude que a loja teria menos de uma década depois ou o modo que a sua criação influenciaria decisivamente o curso do mundo tecnológico — e do mundo como um todo, aliás. Até no universo dos videogames, o advento da loja foi um arrasa-quarteirões, como mostra um levantamento recente da Newzoo.

Segundo a firma, a Apple é, hoje, nada menos do que a quarta maior empresa do mundo dos games em termos de receita. Somente em 2018, a Maçã gerou US$9,453 bilhões com o comércio de jogos na App Store, 18% a mais que em 2017 — o que faz a empresa menos poderosa somente do que a Tencent, a Sony e a Microsoft, respectivamente, no concorridíssimo universo dos videogames.

Sim: a Apple supera até mesmo gigantes sagradas do segmento, como a Nintendo e a Electronic Arts, em receita. Seguindo a Maçã, em ordem, temos Activision, Google, Netease, EA, Nintendo e Bandai Namco compondo o Top 10. Outros nomes famosos, como Ubisoft e Konami, ficaram entre as 35 principais empresas do ramo, mas fora das dez primeiras colocações.

O domínio da Tencent e a presença de tantas empresas focadas em dispositivos móveis mostra que a galinha dos ovos de ouro dos videogames está, de fato, nos smartphones e tablets. Segundo a Newzoo, o segmento gerou 45% da receita dos jogos ao longo de 2019, com faturamento global de US$68,5 bilhões. O levantamento indica que a jogatina mobile deverá continuar crescendo pelos próximos anos, enquanto o mercado de jogos para consoles continuará estável e os jogos para PC provavelmente continuarão retraindo em receita.

É… os tempos mudaram, não?

via AppleInsider