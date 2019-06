Mãe resgata filha de um acidente com ajuda do Buscar Meus Amigos

Quem utiliza o Compartilhamento Familiar no iOS muito provavelmente está adaptado ao recurso Buscar Meus Amigos, o qual permite compartilhar a sua localização e acompanhar a de outras pessoas em tempo real. Ainda que muitos usuários tenham receio de usá-lo por se sentirem “rastreados”, essa ferramenta pode ajudar a salvar vidas — ou melhor, já ajudou.

Foi exatamente esse recurso do iOS que ajudou a americana Catrina Alexander a encontrar sua filha, Macy Smith (de 17 anos), que não chegou em casa no horário de costume. No caso, por um motivo sério: um acidente de trânsito que a deixou presa às ferragens, como detalhado pelo canal de notícias local WXII.

Em entrevista, a mãe contou que ficou preocupada quando a filha não chegou em casa no horário e, principalmente, por ela não responder às mensagens ou ligações. Em um certo momento, ela percebeu que a localização de Macy no app Buscar Meus Amigos não se alterou por horas, levando-a a procurar pela filha por conta própria.

Ao se aproximar da localização, Catrina conta que viu as marcas de pneu saindo da estrada — ela então ligou para os socorristas, que encontraram o carro de Macy capotado em um aterro de mais de sete metros de altura em Pilot Mountain, na Carolina do Norte.

Eu não consigo explicar a sensação de ver o GPS do meu celular se aproximando da localização dela e, de repente, olhar para os rastros de pneus na estrada.

Apesar da gravidade do acidente, a jovem teve apenas ferimentos leves.

Tanto a mãe quanto a filha são gratas pelo que a tecnologia proporcionou a elas naquele momento. Catrina, inclusive, admitiu que espera que pais e filhos “percebam os benefícios que aplicativos como o Buscar Meus Amigos podem oferecer”, incentivando o uso do recurso.

Como dissemos, usuários do Compartilhamento Familiar podem acompanhar a localização de todos os integrantes de uma família (caso todos tenham ativado o compartilhamento de localização). Além disso, é possível compartilhar sua localização com outras pessoas individualmente, a partir de um convite para participar do Buscar Meus Amigos.

No iOS 13, a Apple unificará os recursos do Buscar Meus Amigos com os do Buscar Meu iPhone em um único app, chamado apenas Buscar (Find My) — o qual conseguirá até localizar dispositivos offline.

via Cult of Mac