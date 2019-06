Próximo desafio do Apple Watch celebrará o Dia Internacional da Ioga

Os donos de Apple Watches poderão participar de mais um dos tradicionais desafios temáticos do relógio. O próximo celebrará o Dia Internacional da Ioga, em 21 de junho.

No dia 21 de junho, comemore o Dia Internacional da Ioga ganhando este prêmio com um treino de ioga de 15 minutos ou mais. Grave seu tempo com qualquer aplicativo que adicione exercícios de ioga ao app Saúde.

Além da medalha, os participantes que completarem o desafio ganharão os tradicionais adesivos animados do iMessage, que podem ainda ser compartilhados no FaceTime — dessa vez, serão três deles!

Ioga foi um dos diversos exercícios adicionados pela Apple ao app nativo Exercícios com o lançamento do watchOS 5; a empresa, contudo, deixa claro na descrição do desafio que serão contabilizados também exercícios usados por apps compatíveis, os quais contam com a habilidade de registrar exercícios de ioga no app Saúde (Health).

E aí, topa o desafio? 😜