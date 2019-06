Será possível deletar apps nativos no watchOS 6 (mas não todos)

Desde o iOS 10, usuários de iPhones e iPads podem deletar apps nativos do sistema — ou, mais precisamente, “escondê-los” em todos os cantos do dispositivo.

O Apple Watch, por outro lado, nunca teve o mesmo recurso: mesmo com uma lista cada vez maior de aplicativos próprios, ou você convive com eles ou simplesmente escolhe ignorá-los. Agora, não mais.

Como informou o TechCrunch, a partir do watchOS 6 será possível, de fato, apagar apps nativos do reloginho. Para fazer isso, bastará tocar e segurar em um aplicativo na tela inicial e aguardar que eles comecem a balançar — a partir daí, é só tocar no “X” que aparecerá no canto superior direito.

Assim como no iOS, nem todos os apps do Watch poderão ser deletados. Alguns aplicativos do núcleo de funcionamento do sistema, como o Mensagens e o Batimentos, continuam “fixados” no watchOS 6; de resto, você pode apagar basicamente quase tudo e, caso queira, resgatar os apps excluídos posteriormente na App Store — que, como já informado, será independente na nova versão do sistema.

É bom notar que a possibilidade de apagar apps nativos não está presente na versão de testes mais recente do watchOS 6; a novidade deverá ser adicionada em alguma beta futura antes de chegar para todos os usuários na versão final do sistema, lá para os idos de setembro.