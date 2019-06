Adobe Lightroom está de volta à Mac App Store

Cumprindo uma promessa feita no lançamento do macOS Mojave, há mais de um ano, a Adobe acaba de colocar o Photoshop Lightroom de volta na Mac App Store.

O gerenciador de fotos pode ser baixado e usado gratuitamente por uma semana. Depois disso, a assinatura mensal é cobrada da conta da própria App Store, caso a pessoa não seja assinante da suíte Creative Cloud.

O serviço na nuvem para amantes de fotografia, o Adobe Photoshop Lightroom tem tudo para editar, organizar, armazenar e compartilhar suas fotos no desktop, na web e em dispositivos móveis.

Crie fotos incríveis em qualquer lugar com o Photoshop Lightroom e 1TB de armazenamento na nuvem. O aplicativo oferece recursos de edição de fotografia avançados em uma interface fácil de usar. Ajuste suas fotos em resolução total e tenha as fotos originais e as edições salvas na nuvem. Organize com palavras-chave pesquisáveis que são aplicadas automaticamente, sem precisar fazer marcações. E compartilhe e mostre suas fotos com facilidade enquanto se diverte.