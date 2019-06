Apple anuncia recall de baterias de MacBooks Pro

Apesar de estar considerando levar (boa) parte da sua produção para fora da China, a Apple sabe que ainda dependerá das instalações atuais e continua tentando mudar a cabeça do presidente americano Donald Trump. Alguns dias após Tim Cook ter visitado a Casa Branca para discutir a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, […]

Cumprindo uma promessa feita no lançamento do macOS Mojave, há mais de um ano, a Adobe acaba de colocar o Photoshop Lightroom de volta na Mac App Store. O gerenciador de fotos pode ser baixado e usado gratuitamente por uma semana. Depois disso, a assinatura mensal é cobrada da conta da própria App Store, caso […]

A desenvolvedora Serif é responsável por dois aplicativos muito benquistos para macOS e iOS, o Affinity Photo e o Affinity Designer. A terceira criação da empresa, o software de editoração eletrônica Affinity Publisher, estava disponível em versão beta no macOS e no Windows desde agosto passado; agora, ele ganhou um lançamento oficial com a chegada […]