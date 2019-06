Filme da semana: compre “45 Dias sem Você”, de Rafael Gomes, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “45 Dias sem Você”, do dramaturgo brasileiro Rafael Gomes.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

O dramaturgo Rafael Gomes estreia na direção de um longa-metragem com uma intensa mistura de comédia romântica e drama melancólico. A espinha dorsal de “45 Dias sem Você” é o inquieto Rafael (Rafael De Bona), que espera pela volta do ex-namorado até desistir e partir para visitar amigos em diferentes partes do mundo. As situações em países diferentes rendem ótimos diálogos com referências diversas (de Nietzsche a cinema chinês) e oferecem um cardápio amplo de personagens, elevados pelo elenco carismático e pouco conhecido no cinema brasileiro.