Fugindo da China: México e Malásia poderão fabricar produtos Apple

Apple já é a quarta maior empresa de jogos do mundo — acima até da Nintendo Quando a App Store surgiu, há quase 11 anos, ninguém previa a magnitude que a loja teria menos de uma década depois ou o modo que a sua criação influenciaria decisivamente o curso do mundo tecnológico — e do mundo como um todo, aliás. Até no universo dos videogames, o advento da loja foi um […]

Queda do iPhone puxa mercado de smartphones mais caros para baixo A queda de vendas de iPhones, registrada desde os últimos meses do ano passado, continua a gerar reflexos no mercado de smartphones como um todo. Que o diga a mais recente pesquisa da Counterpoint Research, cobrindo o chamado segmento premium do mercado — composto pelos aparelhos acima dos US$400. Segundo a firma, o declínio dos […]

Bolsa, Casa, Gravador de Voz e Apple News serão renovados no macOS Catalina Voltemos pouco mais de um ano no tempo, quando o macOS Mojave foi lançado e, com ele, a Apple anunciou a chegada ao Mac de quatro apps advindos do iOS: Bolsa (Stocks), Gravador de Voz (Voice Memos), Casa (Home) e Apple News. Pouco se sabia à época, mas estávamos vendo ali, em primeira mão, as […]