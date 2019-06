Projeto Catalyst: Apple poderá lançar apps Atalhos e Mensagens para macOS

O Projeto Marzipan Catalyst está entre nós. Nele, como já explicamos, aplicativos criados para iOS/iPadOS serão facilmente transportados para o macOS, facilitando a vida de desenvolvedores.

Atualmente, há quatro apps nativos no macOS que já se beneficiam dessa iniciativa: Bolsa, Gravador de Voz, Casa e News — eles, inclusive, deverão ganhar algumas novidades no macOS Catalina 10.15. Mas segundo descobertas do desenvolvedor Steve Troughton-Smith, tem mais coisa vindo por aí.

Atalhos

Ainda que o app Atalhos (Shortcuts) tenha ganhado boas novidades no iOS 13, ele não chegou oficialmente ao macOS. Quer dizer, ainda não, já que as descobertas do desenvolvedor apontam, sim, para esse caminho.

Shortcuts on macOS + Shortcut creation, editing, saving, running, and deleting 😃 pic.twitter.com/zFAP6wif3n — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 9 de junho de 2019

Atalhos no macOS + Criação, edição, salvamento, execução e exclusão de atalhos. 😃

Troughton-Smith afirmou que o Catalina inclui todos os frameworks do app Atalhos, inclusive os necessários para abrir quase que totalmente a sua interface de usuário.

⚠️ In case anybody else wants to play around with Shortcuts on macOS Catalina, I've pushed my dummy project to GitHub. Not really usable, but a start https://t.co/IFl2PbldXv pic.twitter.com/5zbbqSzVqU — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 9 de junho de 2019

No caso de alguém mais querer brincar com o Atalhos no macOS Catalina, eu levei o meu projeto para o GitHub. Não é realmente utilizável, mas é um começo github.com/steventroughtonsmith/shortcuts-iosmac

Mensagens

Atualmente, o macOS já conta com um app nativo Mensagens (Messages). Todavia, ele é limitado se compararmos à sua contraparte no iOS. Quem sabe justamente por conta disso, a Apple pode estar pensando em levar o mensageiro do iOS ao macOS utilizando o Projeto Catalyst como base.

There is a whole lot of evidence in Catalina that they're working on a full, Catalyst version of Messages, much like Shortcuts for Mac. So, just like Shortcuts, I decided to cut to the chase and do it myself by calling the system frameworks. Voilà pic.twitter.com/IsXKrGpemd — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 19 de junho de 2019

Isso porque, nas palavras de Troughton-Smith, “há muita evidência no Catalina de que eles [Apple] estão trabalhando em uma versão completa do Mensagens com base no Catalyst, muito parecido com o Atalhos para Mac”.

Ele, então, decidiu fazer a mesma coisa que fez com o app Atalhos: colocou a mão na massa e, utilizando os frameworks, “trouxe vida ao app”.

Nessa versão com base no UIKit, podemos encontrar os efeitos do iMessage (coisa que atualmente não existe no app nativo para macOS).

And, just for reference: this isn't a 'marzipanified' version of the Messages app from the iOS Simulator. This is the 'native' Catalyst UI coming from the macOS 10.15 system frameworks. Just like Shortcuts, it's all there, and mostly works if you know how to talk to it pic.twitter.com/VO59kPbbVY — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 19 de junho de 2019

E apenas para referência: essa não é uma versão “Marzipanificada” do aplicativo Mensagens do iOS Simulator. Esta é a interface do usuário do Catalyst “nativo”, proveniente das estruturas de sistema do macOS 10.15. Assim como os Atalhos, está tudo lá e funciona, principalmente se você souber como falar com ele.

Será que estamos diante de duas novidades do macOS Catalina 10.15 não comentadas pela Apple (pois ainda não estão devidamente prontas)? Ou será que nada disso ficará pronto a tempo e, por isso, a Apple não quis apresentar tudo na WWDC19?

Mais: será que tudo não passa de uma teste da Apple e do Projeto Catalyst como um todo, sem a finalidade de realmente lançar tais apps para o sistema operacional desktop? O tempo dirá; veremos…

via 9to5Mac