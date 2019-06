Software de editoração Affinity Publisher ganha versão final para macOS e Windows

A desenvolvedora Serif é responsável por dois aplicativos muito benquistos para macOS e iOS, o Affinity Photo e o Affinity Designer. A terceira criação da empresa, o software de editoração eletrônica Affinity Publisher, estava disponível em versão beta no macOS e no Windows desde agosto passado; agora, ele ganhou um lançamento oficial com a chegada da sua versão definitiva.

Competindo diretamente com o Adobe InDesign, o Affinity Publisher é vendido como uma solução de editoração acessível e fácil de usar, mas nem por isso menos poderosa que a da concorrência. O software é ideal para criar projetos gráficos de revistas, jornais, relatórios, pôsteres, flyers, banners e até mesmo livros completos.

Temos aqui todas as ferramentas necessárias para unir texto, gráficos e imagens em todas as disposições possíveis, exportar esses arquivos para formatos prontos para impressão e ajustar suas cores em todas as formas imagináveis. O software traz suporte a páginas duplas, páginas-mestre, controle granular do texto e das formas das letras, inserção de imagens e gráficos com opções inteligentes de escala, ligação de janelas de texto, ferramentas avançadas para tabelas gráficos e muito mais.

Também chama atenção a ampla gama de formatos de arquivos suportados pelo Affinity Publisher: você pode incluir nos seus projetos elementos em EPS, PSD, SVG, GIF, AI, PDF, JPG, TIFF ou PNG, além dos próprios arquivos nativos Affinity. Dentro do app, temos uma ferramenta completa de edição para ajustar seus elementos sem precisar recorrer a um outro software; ele conta até mesmo com uma biblioteca completa da Pantone para ajustes de cores, e tem suporte a espaços RGB, LAB, CMYK ou em escala de cinza.

A Serif afirma que uma versão do Affinity Publisher para iPad está a caminho, mas, enquanto ela não chega, usuários poderão abrir e editar (de forma básica) arquivos do software no Affinity Photo ou no Affinity Designer para os tablets.

Outra vantagem (para alguns, pelo menos) do aplicativo em relação ao InDesign é o modelo de negócios: ao contrário da assinatura requerida pela Adobe, o Affinity Publisher é vendido de forma avulsa. Ele já pode ser adquirido por R$150 na Mac App Store (ou por US$40 no seu site oficial, em versões para macOS e Windows).

E aí, que tal?

via iClarified