Google desiste do mercado de tablets e cancela dois lançamentos

Após uma reunião realizada na quinta-feira passada, o Google confirmou para o Business Insider sua saída oficial do mercado de tablets. A notícia pega os usuários do Pixel Slate — primeiro tablet da marca “Pixel” — de surpresa, já que era esperado um upgrade para o dispositivo bastante criticado neste ano.

De acordo com um porta-voz do Google, a empresa suspendeu a produção de dois tablets (provavelmente os sucessores do Pixel Slate) e transferiu parte dos seus recursos para a linha de produção de notebooks, como o Pixelbook.

Quanto aos próximos lançamentos, o Google confirmou apenas que eles eram tablets menores que o Pixel Slate, o qual tem 12,3 polegadas. Esses dispositivos deveriam ser lançados juntos no último trimestre deste ano, mas o Google decidiu descartá-los depois que os testes de qualidade não atenderam aos padrões da empresa (déjà vu).

No entanto, isso não significa que o Google tenha abandonado os seus lançamentos passados. Ainda segundo o comunicado, a empresa continuará fornecendo suporte e atualizações de segurança para o Chrome OS, sistema operacional do Pixel Slate e do Pixelbook, até junho de 2024 — ela só não fará mais tablets que rodem nesse software.

Rick Osterloh, chefe de hardware do Google, confirmou o suporte para produtos da empresa e de parceiros que rodam os sistemas Android e Chrome OS.

Hey, it's true…Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

— Rick Osterloh (@rosterloh) 20 de junho de 2019