Netflix está finalmente testando um player Picture-in-Picture para desktops

Time de aprovação da App Store tem uma ajudinha de Phil Schiller nas decisões mais espinhosas Com suas operações quase sempre mantidas sob uma fortíssima cortina de segredos, é sempre interessante ver um olhar interno sobre alguma das equipes da Apple — seja na área de design, engenharia, marketing ou seja lá o que for. Hoje, a CNBC publicou uma reportagem focando nas equipes de aprovação da App Store, com alguns […]

MacMagazine no Ar #327: “Olhe ao Redor”, iPhones de 2020, Bolsonaro e impostos, Projeto Catalyst, recall de MacBooks Pro e mais! E hoje — sim, sexta-feira! – é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 327ª edição do nosso podcast, com algumas novidades. Participantes do dia Rafael Fischmann [@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques] Breno Masi [@macmasi] A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya]. Pauta 06:11 – Recurso “Olhe ao Redor” dos Mapas da Apple […]

Samsung cobra compensação da Apple por pedidos de telas OLED menores que o esperado A queda dos iPhones já proporcionou um abalo financeiro significativo para a Apple, mas as consequências para Cupertino vão além da simples retração na receita proveniente das vendas dos smartphones. Como informou o jornal coreano ETNews [Google Tradutor], a Samsung estaria cobrando da Apple uma compensação, na casa das centenas de milhões de dólares, por […]