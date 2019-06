Pesquisa sugere: funcionários que usam Macs são mais produtivos

No ano passado, divulgamos uma pesquisa da Jamf (empresa de gerenciamento de dispositivos da Apple) a qual mostrava que a maioria dos funcionários de corporações preferia usar Macs a PCs. A firma realizou neste ano o mesmo estudo e os resultados certamente não decepcionaram a Maçã.

Cerca de 1.285 funcionários de várias empresas ao redor do mundo responderam uma série de perguntas sobre o uso de Macs e PCs no local de trabalho, com os resultados sugerindo altos níveis de satisfação do Mac por empregados de departamentos como TI, recursos humanos, vendas e engenharia.

Quando perguntados sobre como o Mac contribuiu em diversos aspectos no seu trabalho, cerca de 97% dos participantes afirmaram que os computadores da Maçã aumentaram sua produtividade; 95% disseram ter tido mais criatividade; 94% confirmaram autossuficiência com relação à tecnologia; e 91% explicaram que o Mac contribuiu para a colaboração.

Além disso, a grande maioria dos entrevistados (79%) afirmou que não seria capaz de fazer o seu trabalho tão bem sem um Mac. Algumas razões para isso incluem a facilidade de uso, a preferência pela interface do usuário e pelo design do macOS, e a integração com outros gadgets da Maçã.

A confiabilidade também foi uma das principais razões para a preferência do Mac no local de trabalho. Nesse quesito, 74% dos entrevistados que usaram anteriormente um PC para o trabalho disseram que experimentaram menos problemas agora, com um Mac, do que antes. Cerca de 19% dos usuários foram indiferentes e apenas 7% afirmaram ter mais problemas com o Mac do que com o PC.

No geral, 97% dos entrevistados disseram que é importante que a empresa permita que o funcionário escolha com qual dispositivo deseja trabalhar; desses, 94% contaram que são mais propensas a ficar em uma empresa que os permita escolher entre o Mac e o PC. Os motivos que levam a essa escolha são, segundo eles, a produtividade, a criatividade e a sensação de valorização.

A pesquisa completa da Jamf pode ser baixada aqui.

via MacRumors