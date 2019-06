YouTuber confirma: novo Mac Pro não seria um bom ralador de queijo

Se você estava pensando em aproveitar seu investimento de R$690.000 para usar o novo Mac Pro também como ralador de queijo (afinal, isso tornaria o preço dele mais justificável), pode tirar o cavalinho da chuva.

Como mostra o vídeo acima, do YouTuber Winston Moy, infelizmente o novo Mac Pro não funcionaria muito bem para essa função, não.

Moy usou uma fresadora CNC para recortar um bloco de alumínio exatamente com o mesmo formato da carcaça “furada” do novo Mac Pro, e até disponibilizou o projeto 3D no site Thingiverse para quem quiser brincar também.

Os testes com queijos, infelizmente, não foram lá muito bem-sucedidos… Assim não dá, hein Apple! 🤬

Bom, pelo menos ainda parece mesmo um bom suporte para sabonetes. 🤷🏼‍♂️

dica do @hnrqfelix, via The Verge