Alguns usuários estão sendo convidados para testar o watchOS 6

Desde a criação do Apple Beta Software Program, a empresa oferece testes públicos (ou seja, para quem não é um desenvolvedor cadastrado no Apple Developer Program) para usuários de iPhones, iPads, iPods touch, Macs e Apple TVs. Perceberam que um dos produtos importantes da linha da Maçã está de fora da brincadeira? Pois é, o Apple Watch nunca fez parte dessa festa.

A explicação mais provável para isso é a falta de uma porta, de um conector no relógio — algo imprescindível caso algum problema ocorra durante a instalação do sistema operacional beta e o usuário tenha que recorrer a uma conexão direta com um computador para restaurar tudo. Bem, essa era uma das “desculpas” mais plausíveis. Mas com o lançamento da Apple TV 4K em 2017, essa teoria caiu por terra já que a set-top box também não conector que faça essa ponte direta com um Mac/PC.

Hoje, as primeiras versões beta públicas do iOS/iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15 e do tvOS 13 foram liberadas. E, ainda que o watchOS 6 não faça parte desse programa, algo está mudando. Isso porque a Apple começou a convidar alguns usuários a participar do programa AppleSeed para o watchOS 6. De acordo com o email de convite, participantes poderão testar o sistema operacional beta e fornecer feedbacks à empresa.

Como informou o AppleInsider, a diferença do AppleSeed para o Apple Beta Software Program é que, no primeiro, usuários precisam necessariamente ser convidados pela Apple para participar, permitindo um controle maior da empresa. Os participantes selecionados têm ainda um fórum de discussão para conversar; além disso, questionários são enviados para coletar informações — sem contar, é claro, com o aplicativo Assistente de Feedback pelo qual usuários podem relatar problemas diretamente à Apple.

O AppleSeed também conta com um NDA mais rigoroso. Além disso, a Apple pode fornecer diferentes compilações para determinados grupos de “testadores” (incluindo algo que não queria revelar publicamente), algo que não acontece no Apple Beta Software Program.

Pois bem; alguém aí foi convidado para os testes?