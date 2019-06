Apple poderá mesmo lançar novo MacBook Pro de 16″ ainda este ano

Os novos MacBooks Pro aterrissaram no mês passado, mas isso não significa que a Apple já não esteja pensando no seu próximo notebook topo-de-linha. Tanto é verdade que a gigante de Cupertino, na realidade, estaria pronta para lançar um novo MacBook Pro de 16 polegadas ainda este ano, de acordo com um relatório da IHS Markit divulgado pela Forbes.

Segundo a agência de informações, o novo MacBook Pro deverá ter uma tela com resolução de 3072×1920 pixels, bem acima do atual display de 2880×1800 que equipa os modelos Retina de 15″ desde 2012. A suposição não é exatamente recente, uma vez que o analista Ming-Chi Kuo vinha divulgando aqui e ali que a Maçã poderá lançar um novo notebook de 16″.

Como o MBP recebeu uma atualização neste ano, com processadores mais novos e um projeto de teclado supostamente revisado, a IHS sugere que o modelo de 16″ inaugurará uma nova linha do dispositivo, com preço estimado em US$3 mil.

Para a Forbes, um MBP desse tamanho poderá usar a próxima geração de processadores da Intel, a série H, que serão lançados em julho próximo. Por outro lado, não se sabe qual chip gráfico a Apple adotaria nesse futuro modelo, considerando que o recém-lançado MBP de 15″ ainda usa os gráficos AMD Radeon Pro Vega 20.

MacBook Pro/Air Retina

Assim como Kuo, a IHS Markit também relatou que a Apple planeja alavancar as configurações do seu modelo menor, de 13″. Nesse caso, a agência sugere que tanto esse modelo do MBP quanto o MacBook Air (com tela Retina) poderão ser atualizados com uma opção de RAM de 32GB, entre outras melhorias.

Tanto o lançamento do novo MBP de 16″ quanto o upgrade dos modelos Pro/Air de 13″ poderão coincidir, de acordo com a IHS Markit, com o lançamento oficial do macOS Catalina 10.15, que deverá acontecer um pouco depois do próximo evento especial da Apple, em setembro deste ano.

Isso não significa, entretanto, que a Apple anunciará as novidades da sua linha de notebooks durante a apresentação, sendo possível que elas apenas apareçam no site da Maçã antes ou logo depois do evento. É provável, ainda, que esse lançamento ocorra em um possível evento em outubro deste ano (junto a novos iPads Pro), após a apresentação dos novos iPhones — mas esse é apenas nosso palpite. Veremos.

via 9to5Mac