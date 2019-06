iOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina 10.15 e tvOS 13 estão agora disponíveis para todos testarem

Durante a keynote de abertura da WWDC19, a Apple havia prometido que liberaria as primeiras versões beta públicas dos seus sistemas operacionais em julho, para que que qualquer pessoa — independentemente de ser ou não um desenvolvedor — possa testar as futuras versões do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15 e do tvOS 13 (o watchOS 6, vale lembrar, é o único sistema que não faz parte do Apple Beta Software Program).

Hoje, de forma inesperada — afinal, ainda estamos em junho —, a Apple já disponibilizou as primeiras versões beta públicas de todos eles! Aparentemente, elas correspondem às segundas versões beta liberadas recentemente para desenvolvedores.

Para testar os sistemas, é preciso se inscrever no Apple Beta Software Program; após isso, você poderá fazer o download dos devidos certificados e instalá-los nos seus aparelhos a fim de estar apto a testar tudo — como sempre, é bom fazer um backup de tudo antes de sequer pensar em instalar algum desses novos sistemas.

Todas as instruções e o passo-a-passo de como baixar e instalar o iOS 13, o iPadOS 13 e o macOS Catalina 10.15 estão disponíveis no Apple Beta Software Program; no programa, há também uma área destinada a perguntas e respostas (FAQ) para que você tire suas dúvidas antes de prosseguir com a(s) instalação(ões).

Os problemas encontrados nas versões beta públicas devem ser relatados para a Apple pelo aplicativo Feedback Assistant, o qual é instalado automaticamente no dispositivo — a ideia, afinal, é ajudar a empresa a corrigir todos os problemas dos novos sistemas antes da liberação final deles, que deverá acontecer em setembro/outubro.