Novos comerciais da Apple promovem reciclagem, criptografia e privacidade

Novos mostradores do watchOS 6 serão exclusivos para Apple Watches Series 4 Muitos leitores têm nos perguntado se todas as novidades do watchOS 6 chegarão a todos os modelos compatíveis (isto é, desde o Series 1). Bom, quase todas sim; quase. Como vocês sabem, o novo sistema operacional virá com seis novos mostradores. A má notícia é que todos, com exceção de dois, serão exclusivos do Apple […]

Apple alega que só recebe comissão por 0,5% dos assinantes do Spotify Premium Já havia um tempinho que a troca de farpas entre Apple e Spotify havia diminuído, mas a coisa voltou hoje com tudo. Conforme noticiou [Google Tradutor] o jornal alemão SPIEGEL, a Apple retrucou acusações do Spotify dizendo que só recebe comissão por 0,5% do total de assinantes pagos do plano Spotify Premium. Além disso, todos […]

Promoções do dia na App Store: Alto’s Odyssey, Videdit, Infographics Maker e mais! Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta segunda-feira! A continuação de um dos meus jogos favoritos, Alto’s Odyssey, da Snowman, é garantia de horas de diversão! Seu objetivo continua sendo ir o mais distante que puder, recapturando as lhamas que fugiram, saltando penhascos, pegando moedas e fugindo de diversos perigos — […]