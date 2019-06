Novos mostradores do watchOS 6 serão exclusivos para Apple Watches Series 4

Muitos leitores têm nos perguntado se todas as novidades do watchOS 6 chegarão a todos os modelos compatíveis (isto é, desde o Series 1). Bom, quase todas sim; quase.

Como vocês sabem, o novo sistema operacional virá com seis novos mostradores. A má notícia é que todos, com exceção de dois, serão exclusivos do Apple Watch Series 4 (lógico, em diante).

Os dois que chegarão a todos os modelos são os mostradores Numerais (Mono e Duo):

Todos os outros, incluindo Degradê, Califórnia, Mostrador Solar e Modular Compacto, dependem das telas maiores e que vão até as laterais da caixa do relógio:

Claro que é justificável e faz sentido a Apple explorar essas telas maiores em novos mostradores, mas não deixa de ser um balde d’água fria para quem ainda tem um Apple Watch Series 2 ou 3 perfeitamente funcional, por exemplo.

Isso não deixa de ser, também, uma forma de a Apple “estimular” o upgrade para modelos mais novos. No evento especial de setembro, no qual ela deverá lançar novos iPhones, também é aguardada a geração Series 5 do Watch. Por ora, não vimos nenhum vazamento sobre ela.

