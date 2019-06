“Pokémon GO dos bruxos”, Harry Potter: Wizards Unite está agora disponível no Brasil

Fãs de Harry Potter e de games, esse é o momento de vocês!

Após meses desde o anúncio de um novo jogo da saga, a Niantic (mesma desenvolvedora de Pokémon GO) vem liberando Harry Potter: Wizards Unite aos poucos e apenas em alguns países de cada vez; agora, enfim, ele está disponível no Brasil para iOS e para Android.

De acordo com a desenvolvedora, esse lançamento “fracionado” foi pensado para limitar o número de jogadores que se conectarão inicialmente ao jogo, a fim de não sobrecarregar sua infraestrutura. Como informamos em março passado, a jogabilidade do game é similar à de Pokémon GO, no qual os usuários interagem com o ambiente graças a recursos de AR .

Um punhado de países/regiões receberam o jogo recentemente, entre eles: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Hong Kong, Paraguai, Taiwan, Tailândia, Venezuela, entre outros. Anteriormente, o título já estava disponível em países como Portugal, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, etc.

O jogo segue o modelo de monetização pay-to-win (P2W), algo como “pague para ganhar”; ou seja, ele está disponível gratuitamente para download, mas oferece compras internas para que o usuário alcance conquistas e outras metas ainda mais rápido.

Descubra o seu potencial bruxo

Uma Catástrofe assola o mundo bruxo e transporta os Magis – artefatos mágicos, criaturas, pessoas e, até mesmo, memórias – para o mundo dos trouxas. Como um novo recruta da Força-Tarefa de Manutenção de Sigilo, você trabalhará com bruxas e bruxos do mundo todo para solucionar o mistério das Catástrofe e manter a magia longe dos olhos dos trouxas. A magia está por toda parte

Conforme você percorre e explora o mundo, o mapa revelará rastros de magia que destacam a localização de Magis. Esses rastros são encontrados em diversos locais do mundo real e ativam encontros virtuais em 3D com realidade aumentada avançada de 360º. Você precisará lançar diversos feitiços para derrotar a magia maligna ao redor dos Magis e recuperá-los para o mundo bruxo. Fique atento para outras formas de ajuda durante a sua jornada: as estalagens que recuperam a Energia Mágica, os ingredientes que podem ser usados para produzir poções e, até mesmo, as chaves de portal para transportá-lo para locais icônicos do mundo bruxo. A forca DA união

Reúna seus amigos para ações mágicas ainda maiores, como os Desafios Bruxos: batalhas multiplayer em tempo real contra inimigos perigosos. Para vencer as maiores ameaças e descobrir Magis raros, você precisará da ajuda e estratégias dos seus amigos bruxos e bruxas. Além disso, você poderá se especializar em diferentes profissões mágicas, – Auror, Magizoologista e Professor – cada uma com habilidades únicas que poderão ser úteis em diferentes momentos da sua aventura. Prepare sua varinha, avise seus amigos e esteja pronto para proteger o mundo bruxo da Catástrofe global. A sua aventura mágica o aguarda!

A Niantic diz que o jogo chegará a ainda mais países em breve, portanto, se você mora fora do Brasil, acompanhe a página de atualizações do game para conferir se ele já está disponível na sua região.

O que acharam, potterheads?