Supostas cases para os futuros iPhones mostram detalhes do aparelho

O ano está voando, não é mesmo? Já estamos no fim de junho e, muito em breve, teremos um evento especial da Apple no qual a empresa revelará ao mundo a sua nova geração de smartphones. Tudo indica que teremos três novos modelos, os sucessores dos iPhones XS, XS Max e XR. Muito já se falou sobre eles, mas agora a fabricante de cases Olixar (via Mobile Fun, que já está vendendo as tais cases) nos mostrou alguns detalhes do que podemos esperar do “iPhone XI” (ou “iPhone 11”, quem sabe).

Falando sobre o que nós já conhecemos… bem, temos ali o famigerado quadrado na parte traseira que abrigará as três câmeras que deverão equipar os sucessores do XS/XS Max (lembrando que o sucessor do XR deverá ter uma câmera dupla). Ainda que ele não seja a solução ideal para muitos (definitivamente o nível de reclamação para esse quadrado superou o de qualquer outro elemento de design de todos os modelos de iPhones que já surgiram), parece que o tal quadrado virá mesmo.

Segundo rumores, a traseira em si e esse quadrado (ainda que ele seja proeminente) serão feitos de uma única peça de vidro — não é fácil enxergar isso nos renders, mas é o que apontam as notícias até o momento.

Os renders também mostram um novo interruptor “Tocar/Silencioso” redesenhado o qual não se move mais para os lados, e sim para cima/baixo — além de um design arredondado em vez de retangular, uma decisão que pode (ou não) ter a ver com o espaço ocupado pelas três câmeras traseiras.

Caso as imagens sejam mesmo verdadeiras, elas “confirmam” que a Apple continuará usando o conector Lightning no iPhone. Vale notar, contudo, que os rumores cobrem ao menos um novo cabo Lightning/USB-C na caixa, junto de um novo carregador USB-C de 18W com suporte a carregamento rápido (como os que atualmente acompanham os iPads Pro).

Ainda que seja perceptível o tamanho reduzido do notch em algumas imagens (as quais seriam do sucessor do iPhone XS Max), isso não deve passar de um erro de render mesmo já que não há nenhuma indicação de mudança nesse sentido.

Opiniões?

via 9to5Mac