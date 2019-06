Telegram permite adicionar pessoas com base na localização; Google e Castbox são atualizados

Mais uma vez o Telegram saiu na frente do seu maior concorrente, o WhatsApp Messenger, e adicionou alguns recursos bem interessantes na sua atualização mais recente — entre eles, a opção de iniciar novas conversas com pessoas próximas a você (sem precisar do número delas). Além disso, os apps Google e Castbox também receberam algumas novidades, como veremos a seguir.

Telegram Messenger

Recentemente, o Telegram melhorou (bastante) as configurações de privacidade e adicionou uma nova opção para controlar quem pode ver o seu número de telefone. Agora, o serviço está facilitando que outras pessoas lhe encontrem (ou você encontre elas) com base na localização.

Além da opção de criar um “Grupo Local” — o qual, como o nome já diz, permite criar e adicionar participantes que estão em um mesmo local (sem a necessidade de registrar o número de celular de cada um) —, é possível também achar pessoas próximas individualmente.

Para conversar com pessoas perto de você e criar novos grupos locais, o Telegram exige, no mínimo, que o app tenha acesso à sua localização durante o uso, o que pode ser configurado em Ajustes » Telegram » Localização » Durante Uso.

O Telegram também adicionou a opção de transferir todas as responsabilidades de administrador de um grupo para outra pessoa, concedendo-lhe diretos completos de remover e adicionar pessoas, fixar mensagens, etc.

Além disso, nessa atualização é possível usar os Atalhos da Siri para abrir conversas, escolher o estilo dos balões de conversa e do ícone do app (incluindo o do antigo app Telegram X), ativar prévias de mensagens para chats específicos e, ainda, adicionar/bloquear determinado contato encontrado com base na sua localização a partir do chat com essa pessoa.

Google

O app oficial da popular ferramenta de pesquisa para iOS ganhou, recentemente, o famigerado recurso Google Lens, o qual já estava disponível para usuários Android. Se você não conhece a novidade, ela basicamente permite pesquisar na web a partir da câmera do seu dispositivo.

Dessa forma, é possível ver ações e resultados específicos de pesquisas ao apontar a câmera do seu iPhone para plantas, animais e produtos, de forma automática. Ademais, é possível traduzir textos e palavras diretamente do app Google, além de digitalizar textos, calcular gorjetas e encontrar itens online pela câmera do iPhone.

O Google Lens pode, ainda, pesquisar conteúdos na web a partir de imagens já salvas no iOS. Essas opções, no entanto, requerem acesso à câmera do dispositivo e às suas fotos.

Castbox

O nosso conhecido player de podcasts Castbox também foi atualizado com algumas novidades bem legais, incluindo compatibilidade com o Waze.

Lembram da integração do Waze com o Spotify? Agora usuários do Castbox também podem escutar seus podcasts favoritos e controlar a reprodução pelo app de navegação. Isso inclui a opção de pausar e reproduzir, pular ou reiniciar um episódio sem sair do Waze — é claro, sem perder os alertas de trânsito da sua rota.

Ademais, o Castbox conta agora com o novo Modo Zen. Com ele, fica mais fácil pegar no sono por meio dos 100 novos sons de natureza para que você possa ouvir e, ainda, remixá-los a fim de compartilhar com outros usuários. Nessa atualização, ainda, as playlists de podcasts foram aprimoradas, além de outras melhorias e correções na estabilidade geral do app.