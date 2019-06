Apple lança update para a suíte iWork (Pages, Numbers e Keynote) com várias novidades

A Apple acaba de lançar atualizações significativas para os três apps que compõem a sua suíte de produtividade iWork, em todas as plataformas.

Confira as novidades, a seguir.

iOS

Novidades da versão 5.1 Defina o estilo do texto preenchendo-o com gradientes ou imagens, ou aplicando novos estilos de contorno.

Personalize as listas selecionando novos tipos de marcador, alterando o tamanho e a cor dos marcadores, criando marcadores personalizados, ajustando os níveis de recuo e muito mais.

Selecione Aprender Ortografia para adicionar uma palavra ao dicionário de ortografia.

Crie links a partir do texto para outras páginas em um documento de layout de página.

Copie e cole páginas ou seções entre documentos.

Use os novos recursos de edição de gráfico para alterar o estilo de séries individuais, ajustar o espaçamento entre colunas, adicionar linhas de tendência e muito mais.

Ajuste a aparência das bordas de células em tabelas.

Posicione imagens, formas e equações em linha em caixas de texto para que elas se movam com o texto.

Defina se o Apple Pencil vai ser usado para desenhar ou para selecionar e rolar — ou toque duas vezes com um Apple Pencil compatível para alternar entre estas opções.

Ao usar o recurso de detecção de rostos, os objetos principais das fotos são posicionados de maneira inteligente em marcadores de posição e objetos.

Reaplique uma página mestre para que o texto e os marcadores de posição de mídia retornem ao estilo e à posição padrão.

Novidades da versão 5.1 Precisão consideravelmente melhorada através do mecanismo aprimorado de cálculo de 128 bits.

Crie links a partir do texto para outras folhas de uma planilha.

Adicione linhas a tabelas filtradas.

Novidades da versão 5.1 Edite slides mestre enquanto colabora em uma apresentação.

macOS

Novidades da versão 8.1 Defina o estilo do texto preenchendo-o com gradientes ou imagens, ou aplicando novos estilos de contorno.

Crie links a partir do texto para outras páginas em um documento de layout de página.

Copie e cole páginas ou seções entre documentos.

Reaplique uma página mestre para que o texto e os marcadores de posição de mídia retornem ao estilo e à posição padrão.

Novidades da versão 6.1 Precisão consideravelmente melhorada através do mecanismo aprimorado de cálculo de 128 bits.

Crie links a partir do texto para outras folhas de uma planilha.

Desempenho aprimorado durante a edição e a ordenação de tabelas.

Adicione linhas a tabelas filtradas.

Novidades da versão 9.1 Edite slides mestre enquanto colabora em uma apresentação.

iCloud

O Pages no iCloud.com ganhou visualização do índice (uma visão totalmente nova que facilita a navegação em seu documento e também funciona muito bem quando você publica no Apple Books) e visualização de duas páginas lado a lado enquanto você trabalha.

Já o Numbers no iCloud.com vem com edição aprimorada de tabelas (faça alterações precisas nos tamanhos da linha e da coluna da tabela no painel Formato), melhorias na usabilidade e no desempenho das categorias inteligentes, e visualização/recuperação de arquivos recentemente apagados no gerenciador de documentos.

Por fim, Keynote no iCloud.com ganhou edição aprimorada de tabelas (faça alterações precisas nos tamanhos da linha e da coluna da tabela no painel Formato), visualização/recuperação de arquivos recentemente apagados no gerenciador de documentos, e novas formas (aprimore suas apresentações com uma variedade de novas formas editáveis).

· • ·

Aos updates, galera! 😉