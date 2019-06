Apple Watch Series 4 se destaca e alavanca vendas de vestíveis

Finjam supresa: um novo estudo realizado pela Counterpoint sobre a venda de smartwatches mostrou que o Apple Watch Series 4, lançado em setembro passado, foi o dispositivo mais vendido no ano passado. Além de se tornar o mais popular, esse modelo também contribuiu para alavancar as vendas da Maçã em 22%.

A Counterpoint disse que os cinco principais modelos de smartwatches foram responsáveis por 48% do total de vendas em 2018. E pasmem: desses, três foram Apple Watches. Além do Series 4, os Apple Watches Series 3 e Series 2 também entraram na lista de mais vendidos, acompanhados, ainda, do Fitbit Versa e do (à la Apple Watch) Z3, da imoo.

A analista Satyajit Sinha inferiu que o Apple Watch Series 4 foi, de longe, a estrela do ano. Com cerca de 11,5 milhões de unidades vendidas em 2018, o gadget contribuiu para que a Maçã continuasse ocupando a maior parcela da participação no mercado global de vestíveis, com 37%.

Como é possível imaginar, a razão para o sucesso do Apple Watch Series 4 está justamente nos novos recursos de saúde do gadget, como explica a Counterpoint:

Acreditamos que seu sucesso se deve ao foco em recursos relacionados à saúde, como o ECG e a detecção de quedas. Além disso, fala muito sobre até que ponto a Apple chegou com o Apple Watch como um dispositivo de saúde significativo.

Ainda assim, a firma apontou que a expressividade da gigante de Cupertino nesse mercado vem diminuindo, em parte, graças ao crescimento das vendas de gadgets mais baratos e com funções tão avançadas quanto as do Apple Watch, como sensor de batimentos cardíacos e monitoramento de sono.

Essa desaceleração poderá ser responsável por reduzir a participação da Apple no mercado de smartwatches em 1% até o fim do ano. Não obstante, a Apple definitivamente estará bem posicionada se, assim como o Apple Watch Series 4, lançar ainda mais novidades na próxima geração do vestível neste ano.

Apple Watch Series 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 333,25

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio ou aço inoxidável

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2018

via 9to5Mac