Chega ao Brasil recurso de música nos Stories do Instagram e no Facebook

Se você tem o hábito de ver os Stories dos seus amigos no Instagram (e segue pelo menos algumas pessoas que morem ou estejam fora do Brasil), já deve ter se deparado com o seguinte aviso em determinadas postagens: “O Instagram Music não está disponível na sua região”. Agora, você pode começar a se despedir dele.

O Facebook anunciou hoje que os recursos de música nos Stories do Instagram e no próprio Facebook estão, finalmente, chegando ao Brasil. Com isso, será possível adicionar músicas às suas postagens instantâneas (com direito a letras) nas duas redes ou mesmo associar seu perfil no Facebook a uma canção especial na sua vida (ou algo que o valha).

Nos Stories, você pode adicionar músicas com o novo adesivo correspondente ao recurso: basta digitar para buscar a canção desejada e selecionar, então, o trecho que você quer destacar na sua postagem. Caso a música em questão tenha letras cadastradas na plataforma, você pode exibi-las no Story, formatando-as da forma que quiser. Além disso, os Stories dos seus amigos com música finalmente poderão ser ouvidos no Brasil, naturalmente.

Já no Facebook, também será possível adicionar músicas aos Stories (embora sem o recurso das letras), e temos ainda uma funcionalidade para a transmissão ao vivo chamada Lip Sync Live: nela, você pode selecionar uma canção que será reproduzida durante o streaming, para que você acompanhe com sua própria cantoria.

Por fim, você poderá também associar uma música ao seu perfil no Facebook, de forma que ela ficará em exposição na parte de informações básicas sobre você. Quem estiver dando uma “stalkeada” olhada no seu perfil poderá ouvir, no próprio Facebook, uma prévia da canção ou abri-la diretamente em sua plataforma de streaming favorita para escutá-la por completo.

As novidades musicais do Facebook/Instagram já estão sendo liberadas para todos os brasileiros no iOS e no Android. Aproveitem!

via Tecnoblog