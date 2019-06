Confirmado: Apple comprou a startup Drive.ai

Confirmando suspeitas que surgiram há semanas, a Apple disse hoje ao Axios que de fato adquiriu a startup de veículos autônomos Drive.ai.

A empresa já chegou a ser avaliada em US$200 milhões, mas não se sabe exatamente qual teria sido o valor pago pela Apple. Vários engenheiros e designers de produtos da Drive.ai já estão trabalhando em Cupertino.

Obviamente, a aquisição é mais um forte indício de que o “Projeto Titan” continua com tudo nos laboratórios da Maçã — mesmo após a dispensa de 200 funcionários no comecinho do ano.

Hoje mais cedo, o San Francisco Chronicle havia noticiado que a Drive.ai estava de fato em processo de fechamento e que teria demitido cerca de 90 dos seus empregados. Alguns dos que foram para a Apple já atualizaram seus perfis no LinkedIn, indicando estarem trabalhando em “projetos especiais”.

Dificilmente a Apple dará qualquer detalhe adicional sobre a aquisição da Drive.ai.