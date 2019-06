Corel lança Painter 2020 com melhorias na interface e na performance

A Corel está realmente com a bola toda, nesses últimos meses: só como exemplo, a empresa comprou a Parallels e reviveu o CorelDRAW para Mac, além de lançar o CorelCAD Mobile para iPhones e iPads. Agora, a gigante do software está atualizando seu aplicativo de desenho, pintura e edição de imagens, o Painter.

O Corel Painter 2020, disponível para macOS e Windows, traz um bocado de novidades interessantes. Uma delas é o novo Brush Accelerator (Acelerador de Pincéis), que usa a integração do software com a GPU da sua máquina para aplicar configurações inteligentes de performance, deixando o aplicativo muito mais rápido, responsivo e com resultados mais fiéis.

A interface do app também foi repensada, com um seletor de pincéis mais intuitivo (com prévias em tempo real) e um seletor de cores renovado com ferramenta de harmonias embutida. Os controles e as ferramentas mais usadas foram dispostos em locais mais acessíveis, e você pode reduzir as ferramentas exibidas no topo da interface para liberar mais espaço para o seu projeto.

O Corel Painter 2020 pode ser adquirido no seu site oficial por R$1.050, na licença avulsa, ou por R$600 para atualizar o software de uma versão anterior — pode ser qualquer versão do Painter, contanto que você tenha o número de série do aplicativo.

