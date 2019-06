Dados de exercícios antigos ficarão salvos no watchOS 6

É certo que, até o lançamento oficial dos novos sistemas operacionais da Apple, os quais serão disponibilizados para o grande público em setembro/outubro, surgirão mais detalhes e descobertas.

Quanto ao watchOS 6, por exemplo, nós já comentamos que ele virá com uma App Store própria, novos mostradores (a maioria exclusiva para o Apple Watch Series 4) e, ainda, aprimoramento dos recursos de saúde.

Uma dessas melhorias está relacionada, inclusive, com o app Exercícios. A partir do watchOS 6, os dados dos exercícios ficarão disponíveis no Apple Watch mesmo depois de você dispensar o resumo das informações.

Atualmente, no watchOS 5 (e em versões anteriores), esses dados são apresentados apenas uma vez após a conclusão de uma atividade física. Você pode ver uma breve descrição do seu desempenho no último exercício, e só; para visualizar dados antigos, é necessário usar o iPhone (que salva essas informações no app Atividade).

Os dados de resumo são úteis para que o usuário possa rever diferentes métricas de exercícios e compará-las para melhorar a sua performance em sessões futuras. No watchOS 6, isso será possível por meio do novo app Atividade, que analisará o seu histórico e a sua tendência de exercícios para que você mantenha o ritmo das atividades.

Como informamos, a Apple está adicionando mais recursos ao watchOS 6 que tornarão o Apple Watch menos dependente do iPhone, a exemplo dessa novidade e, ainda, da possibilidade de atualizá-lo pelo próprio relógio.

via 9to5Mac