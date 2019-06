Executivo do Facebook sugere que a Apple é um “clube exclusivo”

Como muitos de vocês sabem ou já devem ter imaginado, a relação entre a Apple e o Facebook não é exatamente a mais amigável. Além de disparidades mercadológicas, as gigantes americanas também defendem métodos de trabalho diferentes, principalmente com relação à privacidade dos dados de seus consumidores.

Tanto é verdade que, no começo deste ano, a Apple removeu o certificado empresarial do Facebook após a explosão de um escândalo envolvendo um app de coleta de dados que era oferecido para os usuários da rede social sem o conhecimento da Maçã. Além disso, em muitas oportunidades os executivos de ambas as companhias cutucam uns aos outros implicitamente.

Foi exatamente isso que aconteceu com o recém-contratado diretor de assuntos globais do Facebook, Nick Clegg, que decidiu, digamos, falar algumas verdades durante um evento realizado ontem em Berlim (Alemanha) — como informou o Business Insider.

Ao refletir sobre o modelo de negócio financiado por publicidade do Facebook (o que significa que ele é gratuito e está disponível para todos com uma conexão à internet), Clegg comparou a rede social a outras empresas de tecnologia, descrevendo a Apple por completo sem nem mesmo citar o nome dela.

O Facebook é gratuito e para todos. Algumas outras grandes empresas de tecnologia ganham dinheiro vendendo hardwares caros ou serviços de assinatura, ou em alguns casos ambos, para consumidores em economias desenvolvidas e mais ricas. Eles são um “clube exclusivo”, disponível apenas para consumidores aspirantes, com meios para comprar hardwares e serviços de alto valor.

O executivo não falou nenhuma mentira: de fato, a Apple é uma empresa que fabrica dispositivos caros para um determinado público. No entanto, será que esse discurso também tinha como intuito isentar o Facebook da sua responsabilidade com a privacidade dos seus usuários? Fica o questionamento.

O posicionamento de Clegg cutuca a Apple uma semana depois que o CEO da gigante de Cupertino, Tim Cook, discursou durante a cerimônia de formatura dos graduandos de Stanford, na qual ele atacou a “fábrica de caos” criada por empresas de mídia social.

Parece um pouco louco que alguém tenha que dizer isso, mas se você construiu uma fábrica de caos, você não pode se esquivar da responsabilidade por ele.

Como dissemos, pelo bem da “política de boa vizinhança” nenhum dos executivos da Apple nem do Facebook citam o nome das companhias em suas falas, mas mesmo dentro do universo da tecnologia, o mundo é pequeno. Veremos se a Apple responderá ao Facebook com outra farpada.