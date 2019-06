Expansão da Apple em Seattle gerará 2 mil novos empregos nos próximos anos

A Apple confirmou ontem (24/6), durante um evento de imprensa realizado pela Prefeitura de Seattle (Washington), seus planos de expansão na cidade portuária, como divulgado pelo The Seattle Times.

Ainda que a declaração oficial tenha sido feita ontem, a notícia em si não é exatamente nova; no fim do ano passado, a Maçã anunciou que expandiria suas atividades em diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo Seattle.

De acordo com a prefeita Jenny Durkan e a vice-presidente global de transações e administração imobiliária da Apple, Kristina Raspe, essa expansão será responsável pela criação de 2 mil novos empregos na cidade nos próximos 5 anos; desses, cerca de 200 novas contratações serão realizadas já até o fim deste ano.

É provável que a Apple expanda suas atividades para o 333 Dexter, um complexo de escritórios ainda em construção com 58,5 mil metros quadrados no bairro de South Lake Union. O espaço poderá abrigar até 4.500 trabalhadores nos 12 andares de 2 torres, mas a Apple deverá preencher, inicialmente, apenas a metade da capacidade total da instalação.

Além da Maçã, tudo indica que outras gigantes da tecnologia, como Facebook e Amazon, estavam de olho no local, já que ambas as empresas possuem outros escritórios por perto.

Durkan publicou uma nota na página oficial do escritório da Prefeitura de Seattle comemorando a notícia e ressaltou que investirá na qualificação de jovens nas áreas de Engenharia e Ciência da Computação.

Esses novos empregos confirmam o que já sabíamos, temos os melhores talentos e a melhor cidade de todas. A expansão da Apple em Seattle é outro exemplo da crescente oportunidade que existe para os residentes de Seattle e a potência econômica que nossa cidade se tornou. […] Até o próximo ano, estima-se que 70% dos empregos no estado de Washington exigirão algum tipo de qualificação secundária. É minha maior prioridade que nossos filhos crescendo hoje em Seattle estejam preparados para preencher os grandes trabalhos de Engenharia e Ciência da Computação que a Apple anunciou hoje.

A gigante de Cupertino atualmente emprega cerca de 500 pessoas em Seattle que trabalham em diversas áreas, como no desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina, além do iCloud. Com a expansão, a Apple afirmou que se concentrará nos trabalhos de hardware e software na cidade.

via MacRumors