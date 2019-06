Apague pessoas e animais de fotos com o app Bye Bye Camera

Nem sempre tirar foto é uma coisa séria. Às vezes, muitas imagens têm o objetivo de brincar com amigos e familiares e, para isso, existem milhares de apps com inúmeras funções diferentes que dão um toque de humor a elas.

Entre esses, pode ser que você já tenha desejado, por qualquer motivo, apagar alguém ou alguma coisa de uma imagem. Felizmente, isso é possível sem a necessidade de ser um craque no Photoshop, a partir do novo app Bye Bye Camera.

De acordo com o artista Damjanski, que ajudou a desenvolver o software, o Bye Bye Camera é um aplicativo criado para o “mundo pós-humano”. Basicamente, o serviço utiliza tecnologias de inteligência artificial (AI) para remover pessoas de imagens, “pintando” o plano de fundo da imagem sobre elas.

De forma mais técnica, o app usa um algoritmo de detecção de pessoas chamada YOLO e uma combinação de sistemas de AI para preencher a ausência daquela pessoa. Esse tipo de tecnologia não é nova; a própria Apple, por exemplo, a utiliza no app Photo Booth, disponível nos Macs.

Vale alertá-los, no entanto, que o Bye Bye Camera não é a melhor solução para remover pessoas de imagens — não como o Photoshop ou qualquer outro software avançado de edição. Em outras palavras, ele “quebra um galho”.

Na realidade, entre os apps disponíveis na App Store, o Bye Bye Camera seria equivalente ao TouchRetouch. A questão, no entanto, é que este remove mais do que pessoas (acessórios, objetos e animais) além de funcionar mesmo quando o iPhone não está conectado à internet e com imagens já salvas no dispositivo, diferentemente do Bye Bye Camera.

Justamente por não ser um app “sério”, Damjanski diz que ele funciona como uma ferramenta artística e que “gosta dos erros” que o Bye Bye Camera comete. Se você não quiser usá-lo com pessoas, ele também funciona com obras de arte.

Hora de sair removendo minhas tias das fotos. 😜

via TechCrunch