Apple é alvo de outro processo sobre incêndio causado por iPad

Nem sempre tirar foto é uma coisa séria. Às vezes, muitas imagens têm o objetivo de brincar com amigos e familiares e, para isso, existem milhares de apps com inúmeras funções diferentes que dão um toque de humor a elas. Entre esses, pode ser que você já tenha desejado, por qualquer motivo, apagar alguém ou […]

Há cerca de um mês, falamos aqui sobre uma vulnerabilidade descoberta no Gatekeeper (recurso de segurança do macOS que previne a instalação de softwares maliciosos) a qual permitiria que malwares e outros programas mal-intencionados passassem pela peneira da ferramenta e fossem instalados no Mac em questão. À época, o pesquisador Filippo Cavallarin, que descobriu a […]

A quem ainda usa o app do Facebook, parece que os ícones na parte inferior do aplicativo se proliferam a cada dia. Antes, tínhamos apenas botões de notificações, mensagens e solicitações de amizades; hoje, uma fileira de ícones representa elementos como os grupos, o Facebook Watch e o Marketplace. E o pior: cada um deles […]

Há alguns dias, nós divulgamos que o Apple Pay poderia aterrissar em Portugal até quarta-feira, dia 26 de junho. Dito e feito! 😀 A página oficial do serviço já está no ar no site português da empresa. Nela, vemos que o Apple Pay no país é suportado pelos bancos/serviços Monese, N26 e Revolut, utilizando as […]