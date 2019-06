Apple Pay está agora disponível em Portugal!

Há alguns dias, nós divulgamos que o Apple Pay poderia aterrissar em Portugal até quarta-feira, dia 26 de junho. Dito e feito! 😀

A página oficial do serviço já está no ar no site português da empresa. Nela, vemos que o Apple Pay no país é suportado pelos bancos/serviços Monese, N26 e Revolut utilizando as bandeiras de cartões Mastercard e Visa.

Além de Portugal, o Apple Pay está desembarcando hoje também na Grécia e na Eslováquia, como esperado. Agora, o serviço de pagamentos por aproximação da Maçã está disponível em 44 regiões — número acima da meta estipulada por Tim Cook (de 40 regiões até o fim do ano).

Na Grécia, o Apple Pay é suportado pelos mesmos bancos, serviços e bandeiras, com a adição da Edenred; já na Eslováquia, pelos bancos/serviços boon., Edenred, J&T Banka, mBank, Monese, N26, Revolut e Slovenská sporiteľňa, e pelas bandeiras Maestro, Mastercard e Visa.

A App Store portuguesa já havia antecipado o lançamento do Apple Pay por lá (na virada de terça para quarta-feira) com um destaque na aba “Hoje”, conforme podemos ver acima.

O Apple Pay aterrissou no Brasil em abril de 2018. A última novidade que surgiu por aqui foi a adoção da bandeira Elo, em meados de maio passado.

dica do Jhonatham Matos e do Miguel Hugo Regouga