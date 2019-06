Facebook permitirá que usuários desliguem bolinhas vermelhas de notificação

A quem ainda usa o app do Facebook, parece que os ícones na parte inferior do aplicativo se proliferam a cada dia. Antes, tínhamos apenas botões de notificações, mensagens e solicitações de amizades; hoje, uma fileira de ícones representa elementos como os grupos, o Facebook Watch e o Marketplace. E o pior: cada um deles tem sua temida bolinha vermelha de notificações, o que — no meu caso, pelo menos — é extremamente exasperante.

Bom, boas notícias: ao que tudo indica, o Facebook está testando uma nova forma de dar mais controle aos usuários no que diz respeito a essas bolinhas de notificação, além de permitir que você marque todas as notificações de um determinado ícone como lidas — com isso, sua atenção pode ficar totalmente voltada às frivolidades do seu feed de notícias.

A pesquisadora Jane Manchun Wong já tinha avistado os futuros recursos numa versão beta do Facebook para Android há algumas semanas. Ontem, o consultor de mídias sociais Matt Navarra viu os testes sendo realizados publicamente:

Meu Deus! Obrigado, Facebook! – Botão para silenciar as notificações push!

E

– Botão para desligar a bolinha vermelha de notificações!

E

– Marcar TODAS as notificações como lidas!

As ferramentas estarão disponíveis nas configurações de notificações do app e certamente trarão paz de espírito para os usuários: atualmente, a única forma de fazer com que as bolinhas de notificação desapareçam é tocar em cada um dos ícones e de fato ver o que o Facebook quer que você veja. Agora, você pode desligar definitivamente aquilo que não lhe interessa.

Além disso, será possível silenciar as notificações push de qualquer uma das categorias, de modo que os alertas não sejam enviados ao sistema de notificações do seu aparelho, e marcar todas as notificações de uma determinada categoria como lidas instantaneamente.

O TechCrunch confirmou que os testes das novas ferramentas de controle estão em curso, e alguns usuários podem ver as opções em seus apps imediatamente. Ainda não está claro, entretanto, se as novidades serão implementadas para todos os usuários do app — ou quando.

Ainda assim, é um bom prospecto, não é verdade?