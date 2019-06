Opera Touch para iOS ganha carteira de criptomoedas; Telegram, Mactracker e Cardiogram são atualizados

E cá estamos nós, novamente, com as atualizações mais relevantes de aplicativos populares da App Store! Vamos a elas?

Opera Touch

O navegador para iOS ganhou muitas das novidades apresentadas para as suas contrapartes no macOS/Windows/Linux há alguns meses. Temos agora, por exemplo, uma carteira de criptomoedas baseada no protocolo Ethereum, que permite a transação segura de valores entre usuários e integra-se com apps descentralizados (dApps) para realizar as operações sem a utilização de extensões.

Um dos dApps em questão já vem embutido no navegador: trata-se do Marble.Cards, uma espécie de jogo de colecionáveis que transforma qualquer página da internet num cartão — mas apenas uma vez, o que significa que cada cartão é único e insubstituível. Você pode, então, brincar com seus cartões, trocá-los ou vendê-los a outros usuários, além de comprar aqueles que queira — tudo com a integração à carteira de criptomoedas.

Telegram

O aplicativo mais falado do Brasil ganhou duas novidades na sua versão para Mac: agora, é possível adicionar qualquer usuário à sua lista de contatos, mesmo que o número de telefone dele não esteja visível publicamente.

Além disso, é possível transferir totalmente a propriedade de um grupo ou canal a outro administrador — o que é particularmente útil em casos de equipes de trabalho que tiveram seus líderes alterados ou coisa do tipo.

Mactracker

O aplicativo não-oficial que guarda toda a história de todos os principais produtos da Apple foi atualizado com uma série de novos registros. Temos, agora, páginas referentes aos novos iMacs 4K/5K, aos novos iPads Air e mini, ao novo iPod touch e aos AirPods de segunda geração.

Além disso, a versão 7.8 do Mactracker traz detalhes sobre as mais recentes versões dos sistemas operacionais, atualiza o status dos produtos clássicos e obsoletos da Maçã e, de quebra, ainda adiciona suporte ao Modo Escuro do macOS Mojave.

Cardiogram

Por fim, a plataforma de análise cardíaca chegou à versão 3.0 com uma novidade importante: suporte aos dispositivos da Fitbit, uma das maiores fabricantes de vestíveis do mundo.

Com isso, o aplicativo torna-se verdadeiramente multiplataforma: você pode conectar o app do iPhone a um Apple Watch, a um relógio rodando o WearOS ou a um dispositivo da Fitbit ou da Garmin, cobrindo todos os principais sistemas e fabricantes de soluções de saúde pessoal. Bacana, né?