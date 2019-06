Apple Business Chat está em fase de testes no Brasil e deverá chegar em julho

Da última vez em que falamos aqui do Apple Business Chat, ele estava muito longe de chegar ao Brasil: à época, em outubro passado, ele estava realizando sua primeira expansão internacional. Agora, a solução da Maçã para comunicação entre empresas e clientes está para chegar em território nacional — e já tem empresa testando o serviço no mundo real.

Como informou o Mobile Time, a sorveteria Bacio di Latte é a primeira empresa brasileira a adotar o Business Chat, ainda em fase de testes. Com a novidade, usuários de iPhones, iPads, Macs e Apple Watches podem se comunicar com o estabelecimento para fazer o pedido diretamente pelo iMessage, dispensando a fila do caixa — você pode conferir o cardápio pelo mensageiro, escolher seus produtos, pagar com o Apple Pay e simplesmente mostrar o seu voucher no balcão; o caixa já terá a notificação do seu pedido.

Por enquanto, a novidade está disponível somente na unidade da Bacio di Latte na Avenida Paulista, em São Paulo; por lá, basta escanear um código QR próximo ao balcão para iniciar a conversa e o pedido. Daqui a duas semanas, outras cinco lojas da rede — todas no bairro do Jardins, também na capital paulista — passarão a adotar o recurso, que a empresa batizou de “gelato sem fila”.

Para as demais empresas interessadas em usar o Business Chat, será necessário aguardar o lançamento oficial do recurso no Brasil; segundo o Tecnoblog, a liberação deverá acontecer por aqui já em julho.

A novidade representa uma concorrência interessante para o WhatsApp Business, já disponível no país. Claro, a plataforma do Facebook tem o benefício de cobrir uma base de usuários muito maior, mas o Apple Business Chat tem o diferencial interessante de embutir uma plataforma de pagamento (o Apple Pay) diretamente no seu sistema. Além disso, ele não requer o uso de um app diferente por parte da empresa.

Lá fora, aliás, mais empresas têm começado a adotar o Business Chat: recentemente, a Delta Airlines — uma das maiores empresas aéreas do mundo — anunciou que passaria a usar a plataforma para comunicação com os clientes, respondendo dúvidas com robôs ou com empregados reais. Além disso, a gigante das soluções de eCommerce Shopify adotou o Business Chat como opção de ferramenta de comunicação entre os donos das lojas virtuais hospedadas na plataforma e seus clientes.

Quem pretende entrar nesse barco?