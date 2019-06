“Filmado com iPhone”: Copa do Mundo de Críquete é o tema de novo vídeo

A Apple divulgou mais um vídeo da sua campanha “Filmado com iPhone” (“Shot on iPhone”). Como de costume, a produção enaltece uma história ou, nesse caso, um evento importante que acontece na Inglaterra e no País de Gales: a Copa do Mundo de Críquete de 2019.

É o espírito da Índia, capturado em um jogo, uma história de amor que se estende por mais de 1 bilhão de corações. A celebração do críquete, como em nenhum outro lugar, tudo filmado no iPhone.

O novo comercial destaca a devoção dos atletas indianos de críquete em diversas regiões diferentes do país, mostrando como as equipes se preparam para a Copa do Mundo.

Filmado inteiramente em um iPhone XS, o comercial também foi destacado na página indiana da Apple. Para os interessados, a trilha sonora do anúncio é a música “Dreadlock Holiday”, do grupo 10cc.

A Copa do Mundo de Críquete de 2019 está sendo realizada, este ano, no Reino Unido. O evento teve início no fim de maio passado e acontecerá até o dia 14 de julho.