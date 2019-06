Google Maps agora diz se o metrô estará cheio ou se seu ônibus atrasará

Enquanto a Apple se bate (mesmo com eventuais cartas na manga) para tornar seu serviço de Mapas minimamente utilizável, o Google navega de vento em popa tornando a sua plataforma ainda mais poderosa e útil. O exemplo mais recente? Agora, o Google Maps lhe alertará sobre possíveis viagens lotadas no transporte público ou atrasos no seu percurso de ônibus.

Os novos recursos, que já estão começando a ser liberados em mais de 200 cidades ao redor do mundo, são incorporados na própria estimativa de tempo dada pelo Google Maps quando você simula uma viagem no transporte público.

Em relação aos ônibus, o Google está levando em conta dados de tráfego e congestionamentos para dar uma estimativa mais fiel de quando você chegará ao seu destino — mesmo que a cidade em questão não forneça dados oficiais de estimativa de tempo para os ônibus.

Já a estimativa de lotação é um recurso que funciona com linhas de metrô, trem e ônibus. Ao simular uma viagem com algum desses modais (nas cidades cobertas pelo recurso, obviamente), o Google avisará se, naquela hora, o veículo estará muito cheio ou com uma lotação mais branda. As estimativas são baseadas em pesquisas feitas pelo próprio Google desde outubro do ano passado, quando o Maps começou a enviar notificações aos usuários perguntando sobre a lotação dos seus vagões ou ônibus durante horários de pico.

De fato, as pesquisas produziram alguns resultados interessantes. A gigante de Mountain View fez um levantamento das dez linhas de transporte público (cobrindo metrôs e trens urbanos) e, para a surpresa de não muita gente, viu três linhas de São Paulo figurarem no ranking: a Linha 11-Coral, em segundo lugar, a Linha 8-Diamante, em quarto, e a Linha 9-Esmeralda, em sétimo.

Só Buenos Aires teve presença semelhante na lista, incluindo a linha mais cheia de todas (a Urquiza). O Google fez ainda um levantamento das linhas de ônibus e paradas mais lotadas de várias cidades, incluindo a própria São Paulo — onde a rota 106A-10 foi destacada como uma das mais cheias, junto às linhas de trem citadas anteriormente.

As novidades do Google Maps para iOS e Android já estão sendo liberadas nas cidades pesquisadas, e certamente deverão se expandir rapidamente por outras localidades. Tá anotando, Apple?

via The Verge