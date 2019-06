Jony Ive anuncia saída da Apple; abrirá empresa de design e prestará serviços para a Maçã

A Apple anunciou hoje que seu diretor de design, Sir Jony Ive, deixará a companhia até o final deste ano. Ele fundará uma empresa independente de design e terá a própria Apple como uma das suas primeiras clientes.

“Jony é uma figura singular no mundo do design e seu papel no ressurgimento da Apple não pode ser menosprezado, do revolucionário iMac de 1998 ao iPhone e à ambição sem precedentes pelo Apple Park, onde ele pôs tanta energia e carinho recentemente”, declarou o CEO da Apple, Tim Cook. “A Apple continuará se beneficiando dos talentos de Jony ao trabalhar diretamente com ele em projetos exclusivos, e por meio do contínuo trabalho brilhante e passional que seu time de design construiu. Depois de muitos anos trabalhando juntos, estou contente que nossa relação continua evoluindo e mal posso esperar por trabalhar com Jony por ainda bastante tempo.”

Com a saída de Ive, os líderes Evans Hankey, vice-presidente de desenho industrial, e Alan Dye, vice-presidente de design de interfaces humanas, passarão a responder diretamente a Jeff Williams, diretor de operações da Apple. Ambos já atuam como líderes do time de design da Apple há anos; já Williams liderou o desenvolvimento do Apple Watch desde a sua concepção e passará a dedicar mais tempo trabalhando no estúdio de design da Maçã.

“Após quase 30 anos e incontáveis projetos, estou absurdamente orgulhoso do duradouro trabalho que desempenhamos para criar um time de design, um processo e uma cultura na Apple sem iguais. Hoje ela é mais forte, mais vibrante e mais talentosa do que em qualquer ponto da sua história”, declarou Ive. “O time certamente brilhará sob a excelente liderança de Evans, Alan e Jeff, que estão entre meus colaboradores mais próximos. Tenho total confiança nos meus colegas designers da Apple, que continuam como amigos próximos, e mal posso esperar por trabalhar com eles por muitos anos à frente.”

Nos últimos meses, quatro membros do time de Ive haviam deixado a Apple antes dele. O executivo reassumiu toda a gerência de design da companhia no final de 2017, após passar um bom tempo focado no Apple Park. Ive ocupa o cargo de diretor de design da Maçã desde meados de 2015; até então, ele era “apenas” vice-presidente sênior de design.

De acordo com o Financial Times, a nova empresa de Ive será chamada LoveFrom e terá seu velho amigo Marc Newson como sócio. Ela entrará em operação de fato no ano que vem.