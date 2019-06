Novo detector do iOS 13 poderá reconhecer gatos e cachorros em fotos

Philips lança lâmpadas Hue com Bluetooth que dispensam a ponte A linha de lâmpadas inteligentes Philips Hue tem alguns dos produtos de automação doméstica mais populares do mundo — com integração, inclusive, com o protocolo HomeKit e o app Casa (Home), da Apple. Até hoje, entretanto, as lâmpadas só funcionavam caso você adquirisse com elas a Hue Bridge, uma ponte que conecta e administra os […]

Recall do MacBook Pro: relatórios indicam 27 casos de baterias que superaqueceram Na semana passada, nós informamos que a Apple colocou em ação um recall mundial para substituir algumas baterias de MacBooks Pro (de 15 polegadas, modelo fabricado em 2015), os quais foram comercializados entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017. O motivo? Elas poderiam superaquecer e, em alguns casos extremos, explodir. Pois hoje surgiram informações […]

“Filmado com iPhone”: Copa do Mundo de Críquete é o tema de novo vídeo A Apple divulgou mais um vídeo da sua campanha “Filmado com iPhone” (“Shot on iPhone”). Como de costume, a produção enaltece uma história ou, nesse caso, um evento importante que acontece na Inglaterra e no País de Gales: a Copa do Mundo de Críquete de 2019. É o espírito da Índia, capturado em um jogo, […]