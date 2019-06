Philips lança lâmpadas Hue com Bluetooth que dispensam a ponte

A linha de lâmpadas inteligentes Philips Hue tem alguns dos produtos de automação doméstica mais populares do mundo — com integração, inclusive, com o protocolo HomeKit e o app Casa (Home), da Apple. Até hoje, entretanto, as lâmpadas só funcionavam caso você adquirisse com elas a Hue Bridge, uma ponte que conecta e administra os dispositivos. Agora, não mais.

Digo isso porque a Philips lançou recentemente suas primeiras lâmpadas equipadas diretamente com Bluetooth, que dispensam o uso da ponte — basta ligar os equipamentos e conectá-los diretamente ao app Philips Hue Bluetooth no iOS para controlá-los remotamente (até dez lâmpadas podem ser controladas simultaneamente); o aplicativo suporta cenas e as lâmpadas podem ser controladas por múltiplos usuários. Também é possível usar a Alexa ou o Google Assistente, nos dispositivos Amazon Echo ou Google Home, para a tarefa.

Há um detalhe, entretanto: caso você queira integrar as lâmpadas ao HomeKit (para, entre outras vantagens, controlá-las pela Siri) e/ou pretenda ter mais de dez lâmpadas, terá, necessariamente, de recorrer à ponte — o que torna a presença do Bluetooth um tanto quanto dispensável.

Inicialmente, a Philips oferecerá as lâmpadas com Bluetooth em três versões: White (com luz somente branca, de intensidade controlável), White Ambiance (com ajuste da intensidade e da temperatura da cor, para tons mais quentes e amarelados) e White and Color Ambiance (com ajuste de intensidade, temperatura e cor). Elas são vendidas nos modelos mais comuns de bocal e estão saindo, respectivamente, por US$15, US$25 e US$50 em seu site oficial.

via MacRumors