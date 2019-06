Sabih Khan é o novo vice-presidente sênior de operações da Apple

Tenho o privilégio de trabalhar com a Sabih por mais de 20 anos e você não encontrará um executivo de operações mais talentoso em qualquer lugar do planeta. Junto à saída de Jony Ive, a Apple anunciou hoje que Sabih Khan, um veterano que já está há 24 anos na empresa, passou a fazer parte da sua equipe executiva, ocupando agora a vaga de vice-presidente sênior de operações.

De acordo com a Maçã, Khan desempenhou um papel importante no fornecimento de cada um dos produtos inovadores da Apple para o mercado desde o final dos anos 1990, liderando as principais operações de produtos e funções da cadeia de suprimentos. Ele continua respondendo a Jeff Williams, COO da Apple.

Em sua nova função, Khan ficará encarregado da cadeia de suprimentos global da companhia, garantindo a qualidade de produtos e supervisionando as funções de planejamento, compras, fabricação, logística e atendimento de produtos, bem como os programas de responsabilidade de fornecedores da Apple que protegem e educam os trabalhadores nas instalações de produção no mundo.

“Sabih lidera nossa equipe de operações com o coração”, disse Tim Cook, CEO da empresa. “Ele e toda a sua equipe mundial estão comprometidos em fornecer experiências incomparáveis ​​a nossos clientes, tratando trabalhadores em todos os lugares com dignidade e respeito, e protegendo o meio ambiente para as gerações futuras.”

“Tenho o privilégio de trabalhar com a Sabih por mais de 20 anos e você não encontrará um executivo de operações mais talentoso em qualquer lugar do planeta”, disse Williams. “Ele é um líder e colaborador de classe mundial, e não tenho dúvidas de que ele será o melhor líder da equipe de operações da história da Apple.”

Ainda segundo a Apple, a equipe de operações é responsável por impulsionar a escala na cadeia de suprimentos global e acelerar a inovação de fabricação, incluindo o desenvolvimento e o dimensionamento de uma nova liga de alumínio que permite o uso de 100% de alumínio reciclado nas estruturas do MacBook Air e do Mac mini — sem comprometer a qualidade. A equipe também apoia as iniciativas ambientais da Apple em parceria com fornecedores para impulsionar uma fabricação ecológica, ajudando a conservar recursos e proteger o planeta.

Antes de ingressar no grupo de compras da Apple em 1995, Khan trabalhou como engenheiro de desenvolvimento de aplicações e líder técnico na GE Plastics. Ele é bacharel em economia e engenharia mecânica pela Universidade Tufts e mestre em engenharia mecânica pelo Instituto Politécnico Rensselaer.