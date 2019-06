“Saltar” é o mais novo comercial dos AirPods

Sabih Khan é o novo vice-presidente sênior de operações da Apple Tenho o privilégio de trabalhar com a Sabih por mais de 20 anos e você não encontrará um executivo de operações mais talentoso em qualquer lugar do planeta.Junto à saída de Jony Ive, a Apple anunciou hoje que Sabih Khan, um veterano que já está há 24 anos na empresa, passou a fazer parte da […]

Jony Ive anuncia saída da Apple; abrirá empresa de design e prestará serviços para a Maçã A Apple anunciou hoje que seu diretor de design, Sir Jony Ive, deixará a companhia até o final deste ano. Ele fundará uma empresa independente de design e terá a própria Apple como uma das suas primeiras clientes. “Jony é uma figura singular no mundo do design e seu papel no ressurgimento da Apple não […]

Subindo: Apple Music já tem 60 milhões de usuários, diz Eddy Cue A batalha das plataformas de streaming musical tem um vencedor claro — o Spotify — e um concorrente — o Apple Music — que surgiu no jogo muito depois da concorrência mas, ainda assim, escalou as tabelas para conquistar uma sólida vice-liderança. E ele continua crescendo. De acordo com uma declaração recente do vice-presidente de […]