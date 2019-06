WhatsApp testa recurso para compartilhar Status em outros apps

A plataforma de testes do WhatsApp está a todo vapor e, desta vez, o mensageiro está testando a possibilidade de permitir que usuários compartilhem postagens dos Status com outros aplicativos. As informações são do The Verge.

A partir de hoje, usuários do programa beta do WhatsApp começarão a ver uma nova opção de compartilhamento abaixo do Status, que pode ser usada para publicar determinada postagem diretamente nos Stories do Facebook ou do Instagram.

Além das principais redes sociais “irmãs” do WhatsApp, será possível compartilhar o conteúdo dos Status para outros apps, como o Gmail e o Google Fotos. Apesar disso, o WhatsApp disse que não está fazendo isso para vincular nenhum serviço ao mensageiro.

Em vez disso, ele está usando as mesmas APIs de compartilhamento de dados do iOS e do Android de todos os outros aplicativos, o que significa que os dados são transferidos entre os aplicativos localmente, no próprio dispositivo.

Mesmo se você compartilhar dados com outro serviço de propriedade do Facebook, como o Instagram, o WhatsApp conta que todas as publicações poderão ser editadas separadamente.

Essa não é a primeira vez que o WhatsApp e o Facebook aproximam os laços entre as suas plataformas. Quando o Facebook adquiriu o serviço de mensagens em 2014, o WhatsApp prometeu que não compartilharia dados de usuários com o Facebook e disse que funcionaria “de forma independente e autônoma” — o que, como vemos, não aconteceu exatamente.

Outra novidade testada na plataforma beta do WhatsApp é a opção de esconder todos os Status dos seus contatos. Isso será possível a partir de um pequeno botão “Ocultar” que removerá todas as publicações disponíveis da tela, como informou o WABetaInfo.

Lançado em 2017, o Status do WhatsApp é utilizado diariamente pela metade do total de usuários da plataforma (ou seja, 500 milhões de pessoas) e, no ano que vem, se tornará o primeiro lugar dentro do app a exibir anúncios.