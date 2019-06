Bastidores da saída de Jony Ive: os protótipos de TV e carro criados pelo designer

A saída de Jony Ive da Apple ainda renderá boas histórias — afinal, depois de Steve Jobs, Ive era reconhecido como *o cara* da Apple, tendo quase 30 anos de história na companhia — sendo responsável pelo lançamentos que marcaram a história do mundo tecnológico como o iMac (em 1998), o iPod (em 2001), o iPhone (em 2007), entre outros.

Já comentamos que, na prática, a saída de Ive não representa tanto quanto alguns imaginaram — isso porque o executivo estava basicamente afastado das suas antigas funções desde 2015 — algo informado pela Bloomberg e corroborado pelo The Information. Este trouxe também mais alguns detalhes dos últimos anos de um dos designers mais famosos do mundo na Maçã.

Assumindo as interfaces humanas da Apple

Quando Scott Forstall (chefão do iOS) deixou a empresa, em 2012 (por basicamente não assumir a responsabilidade do fiasco que foi o lançamento dos Mapas), Ive tomou para si a responsabilidade sobre tudo envolvendo interfaces humanas dentro da Apple. O que não sabíamos até então foi a velocidade dessa troca de comando.

Segundo o veículo, Ive participou de uma reunião normal da equipe de interfaces humanas da Apple (que, obviamente, era supervisionada por Forstall) pouco antes da saída dele. Um dos designers presentes perguntou, então, onde estava Forstall e recebeu a seguinte resposta: “Scott não está mais entre nós.”

A TV que nunca existiu

Depois dessa reunião, Ive assumiu o controle e levou a equipe para conhecer o famoso estúdio de desenho industrial da Apple. De acordo com uma fonte do The Information que estava lá, a equipe conseguiu ver um protótipo do Apple Watch três anos antes de o produto final ser lançado.

A equipe também conseguiu ver um protótipo de aparelho de televisão da Apple (algo bastante rumorado por anos, mas que nunca viu a luz do dia). “Era superminimalista”, disse a fonte. “Apenas um pedaço de vidro com detalhes agradáveis.”

Carro autônomo sem volante

Ive, é claro, esteve envolvido também com o “Projeto Titan”. E agora pintaram algumas informações interessantes sobre o designer e seus famosos protótipos.

Em um certo momento, Ive criou um protótipo de couro e madeira do carro autônomo da Maçã para mostrar ao CEO, Tim Cook. A característica mais notável da criação? Ele não tinha um volante. Em vez disso, o carro era (quer dizer, tinha a proposta de ser) controlado por voz. Isso, mesmo: já imaginou a Siri controlando o seu carro, que perigo? 😝

Como a Siri ainda não tem esse nível de inteligência e, é claro, não existe nada ainda pronto nesse sentido, a demonstração em si envolveu uma atriz contratada para atuar como a Siri, respondendo aos comandos.

Não se sabe como esse protótipo foi recebido por Cook e como estão os tais planos do carro autônomo. O que se sabe é que o projeto está sob o comando de Bob Mansfield e que, talvez, a ideia de um carro propriamente dito não seja mais o pote de ouro no fim do arco-íris para Apple (no fim das contas, o “Projeto Titan” pode não ser um carro em si mas um sistema autônomo para automóveis).

Não tenho dúvidas de que muito mais histórias de Ive na Apple começarão a surgir aqui e acolá, e que o assunto ainda renderá por alguns dias/semanas. Fique ligado!

via AppleInsider