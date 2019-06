Filme da semana: compre “Círculo de Fogo: A Revolta”, com John Boyega, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Círculo de Fogo: A Revolta”, com John Boyega.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Eu sei que sequências são complicadas, salvas raras exceções — e nesse caso não foi diferente. O primeiro filme da franquia foi interessante, já este nem tanto, mesmo que nos traga lembranças de “Spectreman”, “Jaspion”, entre outros com suas batalhas finais de robôs vs. monstros. O roteiro é raso, não nos é apresentado nada de novo, o elenco é razoável e o resultado, na mesma linha. Minha recomendação é que, se você gosta do gênero ou tem aquela saudade dos seriados japoneses que marcaram gerações, vá fundo! No mais, espere o filme da próxima semana.