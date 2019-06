iPlace abrirá nova Assistência Técnica Autorizada em São Paulo, no Shopping Eldorado

A iPlace anunciou que inaugurará na próxima terça-feira, dia 2 de julho, sua terceira Assistência Técnica Autorizada na capital paulista (e a quinta no estado de São Paulo), no Shopping Eldorado. Ao todo, a revendedora e assistência autorizada da Apple possui 48 pontos de venda em território paulista, sendo 18 somente na capital.

Além de conhecer as novidades em produtos e serviços da iPlace, os clientes que estiverem no Shopping Eldorado no dia de inauguração poderão participar de um coquetel exclusivo na nova unidade.

Da mesma forma que em outras Assistências Técnicas Autorizadas da iPlace, o novo Centro de Serviço Autorizado Apple (CSAA) contará com todos os benefícios e serviços especializados de reparo de iGadgets (iPhones, iPads, Apple Watches e Macs), tanto dentro quanto fora da garantia.

O local funcionará de domingo a domingo, em horário integral do shopping. Os clientes que desejarem ser atendidos por um técnico deverão agendar um horário, conforme a sua disponibilidade, diretamente na loja ou pelo site de agendamento no site da empresa.

Em maio passado, a rede inaugurou duas outras assistências técnicas, uma em Fortaleza e outra em Salvador, como destacado pelo diretor da iPlace, Matheus Mundstock:

Oferecemos as melhores opções em produtos e serviços, visando sempre à satisfação dos nossos clientes. Desta forma, estamos ampliando a rede de Assistências Técnicas em todo o Brasil. Lançamos, no mês passado, o serviço para os nossos consumidores de Fortaleza e Salvador. Num momento desafiador como o que o país atravessa, é muito importante contar com cuidado especializado para equipamentos de alto valor agregado, fazendo com que apresentem durabilidade e sejam aproveitados em seu máximo potencial.

Paulistanos, marquem seus calendários!