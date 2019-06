mophie lança nova versão da case juice pack air com entrada Lightning

Em fevereiro passado divulgamos que a mophie, fabricante de produtos e acessórios para dispositivos móveis, havia lançado a juice pack access, sua primeira case com bateria externa para os iPhones XS, XS Max e XR. Agora, a empresa ampliou o seu catálogo de capas com a juice pack air, também compatível com a última geração de iPhones.

A diferença entre a juice pack access e air está, principalmente, no tipo de conexão que cada uma delas oferece: enquanto a primeira possui conectividade USB-C, a segunda conta com uma porta Lightning, possibilitando usar com o próprio cabo do iPhone para recarregá-la.

Também devido ao tipo de conexão, a case juice pack access deixa a parte inferior do iPhone exposta para que o usuário possa acessar a porta Lightning. A juice pack air, por outro lado, envolve o dispositivo completamente, oferecendo maior proteção contra quedas.

Quanto às especificações técnicas, a juice pack air possui uma bateria de 1.720mAh (em todos os modelos), enquanto a versão lançada no início do ano chega a 2.200mAh (para o iPhone XS Max). De acordo com a mophie, a capacidade interna da nova juice pack air pode prolongar a vida útil da bateria dos iPhones em até 34 horas.

O carregamento sem fio da juice pack air funciona em qualquer carregador compatível com o padrão Qi; entretanto, é provável que o tempo de carregamento da case seja um pouco mais demorado em comparação com outras opções sem fio, já que a sua potência máxima de carregamento é de 5W.

Em comparação com a Smart Battery Case da Apple, que também está disponível para os iPhones mais recentes, a novidade da mophie oferece um tempo de bateria ligeiramente menor, enquanto a case da Maçã pode ser recarregada a uma potência de até 7,5W.

A juice pack air é vendida na loja oficial da mophie na Amazon por US$100 e está disponível para o iPhone XS, o iPhone XS Max e o iPhone XR, em diversas cores.

via AppleInsider